شاهد.. قطار مبادرة كلنا واحد للداخلية يصل للقرى الأكثر احتياجا بالبحيرة

قامت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن وبمشاركة قطاعي حقوق الإنسان، والإعلام والعلاقات العامة، وممثلى إحدى الجمعيات الخيرية، بتنظيم قافلة لتوزيع البطاطين والسلع التموينية، على الفئات الأكثر احتياجًا فى مدن وقرى المحافظة وذلك في إطار تنفيذ فعاليات "مبادرة كلنا واحد" تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.



وتمكنت المبادرة فى مدينة دمنهور من توزيع "280 بطانية، 280 زجاجة زيت، 280 كيس سكر، وفى قرية قراقص مركز دمنهور تم توزيع" 430 بطانية" 430 زجاجة زيت، 430 كيس سكر".



ولاقت المبادرة استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لوزارة الداخلية على ما تقوم به من خدمات لتخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين.

