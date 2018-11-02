ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أسامة الأزهري يوضح معنى الحكمة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الحكمة لا يمكن للإنسان أن ينالها بالدراسة، فالدراسة والخبرة والتعب والمذاكرة لا تفجر في النفس ينابيع الحكمة، إنما الحكمة "قبس، وإلهام صادق، وإيتاء"، قال- تعالى-: "وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ".

وأوضح الأزهري، خلال حديثه عن سيدنا لقمان ، عبر برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي" أن الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، بما معناه أن نتعامل مع الحق على أنه حق، والخطأ على أنه خطأ.

وأضاف: الإمام مالك قال إن بعض الناس لما آنسوا الحكمة من سيدنا لقمان، وحفظوا منه العبارات الرشيقة ووجدوها صوابًا بعد حين؛ سألوه ما بلغ بك ما نرى؟؛ فقال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني".
loading...

ترشيحاتنا

لقاء الكبار فى عيون تونسية وجزائرية.. بشير: حراسة مرمى الترجى الأضعف.. وصميدة يتوقع التعادل مع الأهلي

زوجة سامى العدل تحيي ذكرى ميلاده بصورة نادرة

محمد صلاح يظهر في افتتاح مسرح شباب العالم

إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

البحرين تعلن عن تضامنها مع مصر بعد اعتداء المنيا الإرهابي

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

كلوب يعلن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

الاتحاد الأوروبى عن هجوم المنيا الإرهابى : نتضامن بقوة مع مصر

عمرو يوسف وكندة علوش يستقبلان مولودتهما الأولى

المساكني يدعم الترجي من برج العرب ويتوقع هزيمة الأهلي

إذاعي تونسي يكشف عن الأوراق الرابحة وتوقعاته للقاء الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو
وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.. فيديو
إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو
بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو
الكنيسة: لابد من تجفيف منابع الفكر المتطرف ونشر وعي مستنير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟