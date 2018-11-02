أسامة الأزهري يوضح معنى الحكمة.. فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الحكمة لا يمكن للإنسان أن ينالها بالدراسة، فالدراسة والخبرة والتعب والمذاكرة لا تفجر في النفس ينابيع الحكمة، إنما الحكمة "قبس، وإلهام صادق، وإيتاء"، قال- تعالى-: "وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ".



وأوضح الأزهري، خلال حديثه عن سيدنا لقمان ، عبر برنامجه "رؤى" على فضائية " دي ام سي" أن الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، بما معناه أن نتعامل مع الحق على أنه حق، والخطأ على أنه خطأ.



وأضاف: الإمام مالك قال إن بعض الناس لما آنسوا الحكمة من سيدنا لقمان، وحفظوا منه العبارات الرشيقة ووجدوها صوابًا بعد حين؛ سألوه ما بلغ بك ما نرى؟؛ فقال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنيني".