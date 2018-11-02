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رياضة

الاهلى والترجى.. صدمة للتوانسة فى إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
محمد سمير
تأكد غياب مدافع الترجي التونسي، شمس الدين الذوادي، عن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الأهلي المصري.

وحصل الذوادي، على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب المقامة حاليا، بعد تدخل على وليد أزارو، مهاجم الأهلي، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لتراكم البطاقات.

ويستضيف الترجي، نظيره الأهلي، يوم 9 نوفمبر الجاري، في مباراة الإياب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان، من ركلة جزاء.
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