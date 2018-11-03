سامح شكري يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، السفير سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انطلاقه اليوم ويستمر حتى 6 نوفمبر الجاري.



وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم، في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.



ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.