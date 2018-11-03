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حوادث

نادي القضاة ينعى ضحايا حادث المنيا: الإرهاب لن يهزم مصر

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:41 ص
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة
عمرو خليفة و جودت عيد
نعى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، ضحايا حادث حافلة المنيا، الذي استهدف الإخوة المسيحيين الأبرياء.

والمستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر، في بيان له: "يدين ويستنكر نادي قضاة مصر، الاعتداء الإرهابي الآثم الخسيس الذي قصد منه ترويع الآمنين وتهديد حياتهم، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر إذ استهدف حافلة بمحافظة المنيا وراح ضحيته مجموعة من المسيحيين الأبرياء".

وأضاف النادي: "وإذ يعرب نادي قضاة مصر عن خالص تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وخالص دعائه وقضاة مصر للمصابين بتمام الشفاء".

وتابع البيان: "وإذ يؤكد نادي قضاة مصر أن تلك الأعمال الجبانة لن تستطيع أن تنال من نسيج الشعب المصري بل تزيدنا إصرارا على تقوية روابط اللحمة الوطنية المصرية التي أثبتت صلابتها وقوتها تجاه هذه المحاولات اليائسة ولن تثنينا عن محاربة الإرهاب الغاشم صفا واحدا حتى نقضي عليه وعلى جميع أشكاله، وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود الصادقة لحفظ هذا الوطن العظيم من هذا الخطر الداهم الذي يسعى لتمزيق أواصره وتقطيع أوصاله".

واختتم النادي بيانه: "وستظل مصر باقية أمنا أمانا بعون الله وبتماسك شعبها ووقوفه كالبنيان المرصوص أمام هذا الإرهاب الأسود لرد كيد نواياه الخبيثة ومقاصده الشريرة في نحرها.. حفظ الله مصر وشعبها الأبي الكريم ووقاها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن".
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