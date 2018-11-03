رئيس لجنة البنوك: مصر تلعب دورا محوريا بين إفريقيا وأوروبا

أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة، بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي حسن حسين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة لألمانيا حققت نجاحات هائلة خاصة على الجانب الاقتصادي وهو ما سينعكس بدوره على تزايد نسب الشراكة بين البلدين في المستقبل وتعظيم حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وزيادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية في متانة الاقتصاد المصري.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك مكاسب كبيرة من هذه الزيارة يأتي على رأسها عودة دور مصر كوسيط بين إفريقيا وأوروبا، ولا سيما عقب لقاء بالقادة الأفارقة في المؤتمر الألماني الأفريقي، والذي أرسل سيادته رسالة للمستثمرين المصريين والألمان للأهمية القصوى بزيادة الاهتمام المصري السياسي بإفريقيا كونها جزءا أساسيا من الاستراتيجية المصرية في عهده، مما يعد معه دعوة للمستثمرين الشركات المصرية بالاستثمار في أفريقيا والتوسع التجاري معها لمصلحة مصر في التواجد الفعال في القارة.



وأوضح حسين أن الزيارة تعد رسالة أخرى للدول الكبرى مثل الصين وروسيا وأمريكا التي تريد التوسع في أفريقيا بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يضعها في مصاف الدول الإفريقية المتلقية للاستثمارات الموجهة لإفريقيا هذا العام.



واختتم حسين أن تلك الزيارة تؤكد على مستقبل مصر في إفريقيا وأننا في موقع متميز لألمانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة كمعبرا وممرا طبيعيا لدخولهم الأسواق الإفريقية والتأكيد على استعداد مصر لتلقي جزءا من الاستثمارات الموجهة لإفريقيا لمزيد من المشروعات الإفريقية المشتركة التي تكون مصر طرفا أساسيا فيها للربط بين مصر ودول القارة الإفريقية في البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديد.



