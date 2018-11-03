الخارجية الإسبانية: نقف مع مصر دوما في الحرب ضد الإرهاب

أدانت الحكومة الإسبانية العمل الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل مجموعة من الأقباط المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 15 آخرين، في محافظة المنيا.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، في بيان لها: «تدين الحكومة الإسبانية بشدة الهجوم الإرهابى الذي وقع أمس في مصر ضد حافلة كانت تقل أقباطا فى طريقهم لزيارة دينية لأحد الأديرة بالمنيا والذى أدى إلى نتيجة مأساوية بقتل سبعة أقباط على الأقل بالإضافة إلى عدد من الجرحى».



وأضافت: «الحكومة الإسبانية تتقدم بخالص تعازيها العميقة للسلطات والشعب المصري، وبشكل خاص لأقباط مصر وللضحايا وعائلاتهم، متمنية للمصابين الشفاء العاجل».



وأكدت أن إسبانيا ستظل دوما مع مصر في الحرب ضد الإرهاب وفي الدفاع الثابت عن التعايش السلمي بين المجتمعات والأديان.