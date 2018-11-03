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أخبار العالم

الاستخبارات العراقية تعتقل مجموعة إرهابية من داعش في الفلوجة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، القبض على مجموعة إرهابية لتنظيم داعش في الفلوجة.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - "إن قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في لوائي 50 و51، وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة 14، ألقت القبض على مجموعة إرهابية في قضاء الفلوجة بالأنبار، كان عناصرها مكلفين بمهام الاستطلاع والأمن لدى عصابات داعش الإرهابية وخصوصا أثناء معارك تحرير الفلوجة".
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