ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الاتحاد التونسي يطالب بمعاقبة وليد أزارو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
نور عادل
شن حامد مغربي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، هجوما ناريا على الدولي المغربي وليد ازارو، مهاجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، بعد ما فعله في مباراة الاهلي والترجي أمس الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب.

وقال "مغربي" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجميع شاهد ما فعله أزارو أمام الترجي، ما حدث يمس الأخلاق الرياضية، ويجب معاقبة اللاعب إداريًا وفنيًا بشكل سريع".

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف قبل مواجهة الإياب المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ستاد رادس.
loading...

ترشيحاتنا

نصف مليون جنيه خسائر ملعب برج العرب بسبب شغب جماهير الترجي

السيسى لـ نادية الإيزيدية: سنطالب العالم بالاعتراف بجرائم داعش.. فيديو

قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

محمد صلاح يقود ليفربول لتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا بالتعادل مع أرسنال .. فيديو

تغريم الترجي 300 ألف دولار وحرمان جماهيره من المدرج الجنوبي برادس

رسائل قاسية من أحمد موسى لـ Bien Sports ورؤوف خليف بعد فوز الأهلي

إحباط محاولة تهريب 5 أطنان ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك.. فيديو

شاهد.. أول تعليق من كندة علوش بعد ولادتها.. وتعتذر للأصدقاء لهذا السبب

حبس سائق محمد رمضان لاتهامه بقتل سوداني واصابة زوجة الاسطورة و 3 آخريات

السيسي خلال منتدى شباب العالم: نريد عالما بلا فقر أو جهل أو مرض

نقطة تلاقي يحدث ضجة على مواقع التواصل بعد عرضه في منتدى شباب العالم

قرار تعليق الدراسة بمكة وجدة الأكثر تداولا عبر تويتر بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة لاستقبال الرئيس السيسي ضيوف منتدى شباب العالم

آثار المدن الفرعونية الغارقة في المتاحف الامريكية غدًا .. صور

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

فيديو

أبو حامد: الرئيس أكد أن الشباب عامل أساسي للحفاظ على مصر.. فيديو
السيسي: مصر صاغت رؤية جديدة لاستبدال الصراع الحضاري بالحوار.. فيديو
الرئيس السيسي: سأعمل ومعي المصريون على نشر رسالة البناء والتنمية والعدل
السيسى يعلن دعم مبادرة شباب مصر للعودة إلى الإنسانية.. فيديو
طارق فهمي: نجاحات مصر فى دحر الإرهاب يجعلها مستهدفة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟