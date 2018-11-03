الاتحاد التونسي يطالب بمعاقبة وليد أزارو

شن حامد مغربي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد التونسي لكرة القدم، هجوما ناريا على الدولي المغربي وليد ازارو، مهاجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، بعد ما فعله في مباراة الاهلي والترجي أمس الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت باستاد الجيش ببرج العرب.

وقال "مغربي" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجميع شاهد ما فعله أزارو أمام الترجي، ما حدث يمس الأخلاق الرياضية، ويجب معاقبة اللاعب إداريًا وفنيًا بشكل سريع".



