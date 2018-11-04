نجوم الإعلام يشاركون في منتدى شباب العالم.. صور

يشهد منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتي السادس من نوفمبر الجاري مشاركة كوكبة من نجوم الاعلام في مصر، من بينهم رشا نبيل ودينا يحيي وأحمد خيرى.



وتحدث في حفل الافتتاح عددٌ من الشخصيات العامة الدولية والمحليةـ هم جياثما ويكراماناياكى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالشباب، والدكتور هاني ميلاد حنا نجل الدكتور ميلاد حنا صاحب كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية الذي استُلهم منه الموضوع الرئيس للمنتدى، ونادية مراد الناشطة الحقوقية الأيزيدية، ومريان ريم النحاتة الألمانية، ومحمد خيرت مؤسس منظمة شوارع مصرية، وحضر الحفل لفيف من الشخصيات السياسية والعامة، وأصحاب الفكر والرأي، من مختلف دول العالم.



ومنتدى شباب العالم، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ يقام بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من (٣-٦ نوفمبر ٢٠١٨). وكان المنتدى انطلق عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.