الطقس السيئ يتسبب في تعليق الدراسة بجامعات ومدارس بالسعودية.. فيديو

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن السلطات بالمملكة أعلنت تعليق الدراسة في المدراس والجامعات اليوم الأحد في بعض المدن والمناطق لسوء أحوال الطقس.



ووفقا للوكالة، أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة تعليق الدراسة، وكذلك جامعة أم القرى بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة واضم نظرًا للتقلبات الجوية، وبناءً على التحذيرات التي صدرت من الهيئة العامة للأرصاد.



ا وجه المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي بتعليق الدراسة ليوم الأحد في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية وبالتشاور مع الجهات المعنية وما رأته اللجنة المركزية لتعليق الدراسة بالوزارة كما وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بتعليق في جميع مدارس محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا ، وهي "رنية ، تربة ، الخرمة ، المويه ، ميسان".



وأضافت (واس) أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وجه إدارة التعليم بتعليق الدراسة بمدارس المنطقة بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة وتواصل هطول الأمطار بغزارة.













