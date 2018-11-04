ميلان في مهمة جديدة أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي

يحل فريق أي سي ميلان، ضيفًا على نظيره أودينيزي، اليوم، الأحد، الساعة التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "لفريولي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.





ويسعى ميلان في مباراة اليوم لتحقيق الفوز على أودينيزي، من أجل خطف النقاط الثلاث، وتقريب الفارق بينه وبين فريقي إنتر ميلان ونابولي الذان يحتلان مركزي الثاني والثالث.





ولعب ميلان 10 مباريات في الكالتشيو حتى الآن وتمكن من الفوز في 5 مباريات بينما تعادل في 3 وخسر مبارتان.



