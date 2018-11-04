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أخبار البلد

السياحة تشارك بمعرض TTW بمدينة وارسو البولندية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد الاسكندرانى
تشارك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمعرض "TTW" بمدينة وارسو البولندية خلال الفترة من 22-24 نوفمبر الجاري.

وأعلنت هيئة التنشيط السياحي قيمة اشتراك الغرف السياحية وتقدر بنحو 1350 يورو منوهة إلى ضرورة سرعة سداد الاشتراك لانهاء كافة الاجراءات المتبعة للحجز.

يذكر أن معرض "TTW" سيشهد تواجد العديد من صانعي القرار السياحى فى العالم ويعد فرصة لإبرام التعاقدات السياحية بين الشركات المصرية ونظرائها في العالم.
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