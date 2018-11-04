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وزيرة الرياضة الرواندية: أشارك في منتدى الشباب للمرة الثانية وتعلمت منه كثيرا.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
روزماري موبيزي
روزماري موبيزي
شيماء مجدي
أعربت روزماري موبيزي، وزيرة الشباب والرياضة في رواندا، عن سعادتها للمشاركة في منتدى شباب العالم للمرة الثانية على التوالي، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير.

وقالت "موبيزي"، خلال كلمتها بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، إن المرأة الآن قادرة على الخروج بقرارات سليمة بالمجتمع، مشيرة إلى أنه تم انتخاب مجلس الوزراء في رواندا منهم 50% من المرأة، حيثُ تتبوأ المرأة مراكز الصدارة منذُ القدم.

ووجهت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصه بتمكين المرأة في جميع المجالات.

وانطلق مساء أمس، السبت، منتدى شباب العالم في دورته الثانية من أرض السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من زعماء وقادة العالم، و52 وفدا رسميا، ومشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.
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