رجل يعود إلى منزله بعد دفنه بشهرين

وبعد مرور وقت قصير، استدعت الشرطة أسرة الرجل للمشرحة، للاطلاع على جثة تنطبق عليها مواصفات الرجل، ولكن لم تتمكن الأسرة من التعرف على الجثة، لأنها كانت غير واضحة الملامح بسبب تحللها بشكل كبير، ما دفع العائلة إلى قيامهم بإجراء الفحص الجينى للتأكد من أن هذا جثمان هو جثمان والدهم.





وأظهرت نتائح الفحص تطابق العينة بنسبة 99.9% ودفن الجثمان، وبعد فترة عادت أسرة الرجل لممارسة حياتها الطبيعية من جديد، إلا أنهم فوجئوا ذات يوم بعودته وأصابتهم حالة من الدهشة والتعجب.

اعتاد أب كل فترة أن يغيب عن أطفاله وزوجته لفترات قصيرة دون أن يعلمهم بغيابه، ومن ثم يعود إلى عائلته مرة أخرى، ولكن في إحدى المرات خرج الأب ولم يعد إلا بعد وفاته.خرج الأب الكازاخستاني من المنزل كعادته قاصدًا الغياب فترة ثم يعود، ولكن هذه المرة طالت مدة غيابه عن المعتاد، الأمر الذي جعل أسرته تتجه إلى الشرطة للإبلاغ عن اختفائه والبحث عنه، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.وأوضح الأب سبب غيابه، حيث التقى برجل وأقنعه بالعمل معه فى مزرعة للفلاحين فى أحد الأحياء البعيدة، لكن الوضع لم يعجبه وقرر العودة فى أواخر نوفمبر، لتتخذ الأسرة إجراءات قانونية لمقاضاة المعمل الذى قام بالفحص الجينى.