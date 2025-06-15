البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي كهنة الإيبارشيّة البطريركية

التقى اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشيّة البطريركية، في اجتماعهم الدوري، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

المرافقة العائلية

شارك في اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، حيث بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب كيرلس تامر، رئيس دير السيدة العذراء سيدة البشارة، بالإسكندرية، محاضرة اليوم بعنوان "المرافقة العائلية".

وعقب ذلك، اطمئن الأب البطريرك على كافة أحوال الكنائس بالإيبارشية، مقدمًا كلمات التشجيع لأبنائه الكهنة، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.