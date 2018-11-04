حرز بقضية التخابر مع حماس يكشف طريقة اختيار الجماعة الإرهابية المناصب القيادية

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".



وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينها حرز الصحيفة رقم 347، وهو عبارة عن إيميل من أحمد النجار إلى شحاتة عبد الله شحاتة خطاب، ويتضمن "السير الذاتية للمرشحين بشأن وظائف مصرفية بمنطقة خليج السويس، وقرين عبارة توصيف أصحاب السير الذاتية الاستاذ محمد فودة - إخوان، والدكتور أشرف توابة - إخوان، وأستاذ محمد فخر ندي - إخوان، وأستاذ عبد الحكيم إبراهيم عطية - إخوان، دكتور عاطف عبد المغني رجب - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية، وأستاذ أسامة عفيفي - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.