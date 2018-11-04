ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حرز بقضية التخابر مع حماس يكشف طريقة اختيار الجماعة الإرهابية المناصب القيادية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 03:07 م
المعزول مرسي
المعزول مرسي
أحمد مهدي
واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وعرض رئيس محكمة الجنايات، أحراز القضية والتي من بينها حرز الصحيفة رقم 347، وهو عبارة عن إيميل من أحمد النجار إلى شحاتة عبد الله شحاتة خطاب، ويتضمن "السير الذاتية للمرشحين بشأن وظائف مصرفية بمنطقة خليج السويس، وقرين عبارة توصيف أصحاب السير الذاتية الاستاذ محمد فودة - إخوان، والدكتور أشرف توابة - إخوان، وأستاذ محمد فخر ندي - إخوان، وأستاذ عبد الحكيم إبراهيم عطية - إخوان، دكتور عاطف عبد المغني رجب - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية، وأستاذ أسامة عفيفي - مسجل شخصية كفء ويتسم بالنزاهة ومتعاطف مع الفكرة الإسلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة.. قراصنة ينشرون دردشات 120 الف مستخدم على فيسبوك

شاهد.. ترامب الطفل يحلق في الهواء احتجاجا على قرارات الرئيس الأمريكي

الجنايات تستعرض بريدا لمقابلة بين عضو الكونجرس ومرسي في أحراز التخابر مع حماس

النقض تؤيد المشدد والمؤبد للمتهمين فى "أحداث مجلس الوزراء"

جنازة وراء الاحتفال بـ عيد الحب المصري

الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

جاساما يتحفظ على إدارة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

الأرصاد تعلن عن موعد سقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع.. فيديو

الرئيس السيسي يعقب علي حادث المنيا الإرهابي.. فيديو

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

بريانكا شوبرا تقيم حفل توديع عزوبية قبل زفافها.. صور

أحدث أشكال وأسعار الورد فى الفلانتين المصري.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سلمى حايك أكثر جمالا بفستان ذهبي في حفل LACMA.. صور

شاهد.. محمد صلاح يزين قاعة منتدى الشباب العالم

ضبط 324 عملة معدنية أثرية بمطار القاهرة الجوي .. صور

الداخلية: مقتل 19 داعشيا متورطين في حادث المنيا الإرهابي.. صور

فيديو

أوراما: معرض التجارة البينية بالقاهرة خطوة لإيجاد منصة معلوماتية بإفريقيا
السيسي: تحقيق الاستقرار والأمن يصاحبه التنمية والتعمير.. فيديو
السيسي: يجب الاهتمام بالنظرة العالمية لدول أفريقيا.. فيديو
الإفريقي للصادرات: منطقة قناة السويس تزخر بالفرص الاستثمارية.. فيديو
أحدث أشكال وأسعار الورد فى الفلانتين المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟