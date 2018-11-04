طارق التهامي: قانون دور العبادة دليل على عدم تمييز الدولة بين المواطنين

قال طارق التهامي، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، إن الجماعات الإرهابية تستهدف تقسيم الوطن، عبر محاولات التمييز بين المواطنين على أساس الدين، لكن الدولة المصرية تعي هذه المحاولات، بدليل إصدار مجلس النواب لقانون دور العبادة.



وأضاف التهامي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: « قانون دور العبادة جعل المواطن المسيحي يشعر أنه يمارس حقه في العبادة على أرض وطنه».



وعلق التهامي على إشادة الرئيس السيسي بجهود الرئيس الراحل محمد أنور السادات في تحقيق السلام قائلًا: «العالم والمصريون لم يعرفوا قيمة السادات إلا بعد رحيله».