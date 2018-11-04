تعليق نارى من نبيل الحلفاوى بعد تجاهل اختيار وليد سليمان فى قائمة المنتخب

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر رأيه فى عدم اختيار لاعب النادى الأهلى وليد سليمان الملقب بالحاوى ضمن قائمة المنتخب المصرى المختارة لمباراة تونس فى تصفيات أفريقيا المقبلة ومدى تأثير ذلك عليه قبل مباراته مع الاهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وقال نبيل الحلفاوى: "الحاوي في الأهلي مش محتاج نصائح.. ده معجون بعشق النادي والتفاني الذي يمده بطاقة مذهلة. شايل الفرقة فوق هذين الكتفين النحيلين. صار أحد رموز الأهلي التاريخيين.. أما عن عدم وجوده في المنتخب فتكفيه علامة الاستفهام التي ترفعها الجماهير ويطرحها النقاد والمحللون.



يذكر أن نبيل الحلفاوى كان آخر أعماله الدرامية مسلسل "أمر واقع" مع كريم فهمى ونجلاء بدر والذى عرض فى رمضان الماضى.