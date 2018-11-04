المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم: تناسب بين الشباب والفتيات في الاختيار

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم، إنها تسعى لتحقيق تناسب بين الشباب والفتيات عند اختيار المشاركين، مشيرة الى أن الاقبال من الفئتين متساوٍ، و"لا يوجد حد أكتر من حد".



وأشارت "راغب"، خلال حوارها ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المٌذاع عبر فضائية "تن"، إلي أن ما يميز منتدي شباب العالم في نسخته الثانية هو تنوع الجلسات وعدد المتحدثين.



وأكدت المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم، أن جغرافية الاهتمام بمنتدى شباب العالم أصبحت دولية.

