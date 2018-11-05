حمادة صدقي: بداية موفقة لأجيري مع المنتخب.. والمنافسة في أفريقيا ستكون شرسة.. فيديو

قال حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، إن صعود خافيير أجيري بالمنتخب لكأس الأمم الأفريقية 2019 بداية يتمناها أي مدرب.



وقال صدقي فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : تأهلنا لأمم أفريقيا مبكرا يمنح أجيري الفرصة لتجربة اكبر عدد من اللاعبين.



واردف : بدايته جيده مع المنتخب، تأهلنا لكأس الامم، بداية يتمناها أي مدرب جديد.



واكد : لا يمكن الحكم على تجربة أجيري الان، لابد من تأجيل الحكم لما بعد خوض مواجهات أمام منتخبات كبيرة.



واتم : المنافسة فى أفريقيا ستكون شرسة للغاية، مستوى السنغال ونيجيريا والمغرب بالمونديال أكبر دليل.