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مرأة

اصنعي بنفسك مزيل عرق آمنا لا يسبب اسمرار الجلد بأقل التكاليف

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:50 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعاني الكثير من السيدات من رائحة العرق الكريهة التي تجعلهن يحرجن أمام الآخرين، لذا يستخدمن مزيل عرق ينتج عنه بعض الأعراض الجانبية منها اسمرار الجلد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل مزيل عرق آمن فى المنزل بأقل التكاليف، تقدمه خبيرة التجميل هند محمد.

المكونات:

-ملعقتان شبة مطحونة
- ماء ورد
- 3 ملاعق بودرة أطفال ونضيف عليه شوية مسك أبيض بودرة
-كريم نيفيا أو دوف

طريقة التحضير:

نحضر زجاجة فارغة ونضع فيها المقادير وتخلط معا حتى يتكون خليط مثل الكريم ويتم وضعه على المناطق المرادة، ويفضل وضعه بعد الاستحمام مباشرة مع المداومة على وضع هذا المزيل، وسينتج عنه نتائج مبهرة حيث تتخلصين من روائح العرق الكريهة، فضلا عن النعومة الفائقة التى ستشعرين بها بجلدك.

كما تنصح خبيرة التجميل بضرورة الاستحمام يوميا فى فصل الصيف والحرص على نظافة الملابس لأن الميكروبات والبكتيريا تظهر صيفا مع العرق.
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