سيوة تستعد لاستقبال مهرجان التمور المصرية 7 نوفمبر الجاري

أعلن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أنه تجرى الإستعدادات اللازمة بواحة سيوة لاستقبال المهرجان الرابع للتمور المصرية في الفترة من 7: 9 نوفمبر 2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من كافة الاستعدادات والترتيبات لإستقبال هذا الحدث الهام وظهور الواحة بالشكل المشرف لها أمام ضيوف المحافظة،وذلك بعد النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمهرجان.



ونوه بأن المهرجان تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي، ويشارك في المهرجان العديد من الشركاء الاستراتيجيون، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية (اليونيدو) ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومحافظة مطروح.