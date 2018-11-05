ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى يوضح حكم وضع المرأة المكياج خلال خروجها من المنزل.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى وضع المكياج أنه يوضع أمام الزوج وهذا يعنى أنه يكون فى المنزل.

وأضاف شلبي، فى فيديو له على صفحة دار الإفتاء على يوتيوب، أن المرأة لو وضعت المكياج وستخرج به إلى الخارج ويراها الرجال فلا يصح ذلك، منوها أنه من الممكن التسامح فى وضع الشئ البسيط الذى لا يلفت للنظر ويكون مشابه لبشرة المرأة فلا حرج فى ذلك.

كما أجاب أمين الفتوى على حكم لبس العدسات اللاصقة، أنها ليست حراما وجائزة شرعا.
loading...

ترشيحاتنا

من الطفولة للشباب للشيخوخة.. صور تكشف المراحل العمرية لزعماء العالم

بلومبرج بيزنس: العاصمة المصرية الجديدة حلم مستحيل تحول إلى واقع

اليوم.. محاكمة بديع و7 آخرين فى أحداث مسجد الاستقامة

كشف غموض العثور على جثة شخص بترعة فى سوهاج

شاهد .. أبناء هنا شيحة أثناء عقد قرانها على أحمد فلوكس

معلول يتراجع عن إشادته بفوز الأهلي ويؤكد: مرضت بسبب ظلم الترجي

الكاف يعقد اجتماعا اليوم بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا

فى ذكرى وفاته.. 7 معلومات لا تعرفها عن حسن عابدين

بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبروكسل: نحمي الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات

كاف يعلن تفاصيل حفل جوائز الأفضل فى إفريقيا لعام 2018

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة النجم الأحمر واستبعاد شاكيري

وزير التعليم العالي يعلن أفضل 3 جامعات مصرية في عام 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستقبل وطن ينظم حملة لتجميل شارع طومان باى بالزيتون .. صور

صاحبة تمثال محمد صلاح ترد على منتقديها بـ 22 عملا جديدا

شاب بدوى بسانت كاترين يوثق التراث السيناوى بتابلوهات.. صور

أهم اللقطات بـ MTV EMAs ..وكاميلا كابيلو ملكة الحفل.. صور

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

فيديو

شاهد..وزيرا التعليم يستعرضان تطور النظام التعليمى أمام السيسى
تعرف على قصة هاتف بلاستيكي أثار ضحك الرئيس السيسي.. فيديو
السيسي لمقدم جلسة بمنتدى الشباب: إدي وقت لوزيرى التعليم
طارق شوقي: بنك المعرفة ليس حكرا على التابلت فقط.. فيديو
السيسي ينتقد أداء وسائل الإعلام: تغطيات فقيرة للتجارب الناجحة في المجتمع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟