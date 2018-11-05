أمين الفتوى يوضح حكم وضع المرأة المكياج خلال خروجها من المنزل.. فيديو

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى وضع المكياج أنه يوضع أمام الزوج وهذا يعنى أنه يكون فى المنزل.



وأضاف شلبي، فى فيديو له على صفحة دار الإفتاء على يوتيوب، أن المرأة لو وضعت المكياج وستخرج به إلى الخارج ويراها الرجال فلا يصح ذلك، منوها أنه من الممكن التسامح فى وضع الشئ البسيط الذى لا يلفت للنظر ويكون مشابه لبشرة المرأة فلا حرج فى ذلك.



كما أجاب أمين الفتوى على حكم لبس العدسات اللاصقة، أنها ليست حراما وجائزة شرعا.