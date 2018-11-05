محافظ الدقهلية يزور مستشفيات ووحدات طب أسرة بتمى الأمديد والسنبلاوين..صور

تفقد، اليوم الاثنين، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، المستشفى المركزي بتمي الأمديد، ومستشفى المقاطعة المركزي ووحدة طب الأسرة بطماي الزهايرة التابعتين لمركز السنبلاوين.



وفي مستشفى تمي الأمديد تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وتحدث مع المرضى للاطمئنان عليهم وعلى تلقيهم الرعاية اللائقة والعلاج اللازم، مطالبا مدير المستشفى بعدم خروج أحد المرضى في قسم الرعاية إلا بعد الاطمئنان عليه وتماثله الكامل للشفاء.



وفي مستشفى المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين، تفقد محافظ الدقهلية قسم التسجيل وطلب الإطلاع على كشوف التسجيل للتعرف على عدد الحالات التي تم تسجيل دخولها اليوم، كما تفقد الصيدلية وطالب بتوفير كافة أنواع العلاج والدواء وخاصة الانسولين، كما تفقد أقسام الأطفال والباطنة حريم ورجال، ووحدة طب الأسرة بطماي الزهايرة ليطمئن على حسن تقديم الخدمة للمواطنين معلنا دعمه الكامل لتوفير رعاية لائقة وخدمة طبية مناسبة لجميع مواطني المحافظة.