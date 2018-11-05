ندوة لمناقشة تسجيل دخول بالمركز القومي للمسرح السبت

يقيم المركز القومي للمسرح ندوة لمناقشة العرض المسرحى "تسجيل دخول"، الذي يقدمه مركز الهناجر للفنون على مسرح الهناجر يوم السبت المقبل.



وتقام الندوة فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تحت رعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، وتحت إشراف عام فارس عبد المنعم.



ومن المقرر أن تقام الندوة بحضور الناقد المسرحي أحمد زيدان، والكاتب الصحفي محمد بهجت، ويدير الندوة الباحث المسرحي علي داوود.