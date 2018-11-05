علي جمعة يوضح المقصود بحديث أمرت أن أقاتل الناس

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلَه إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى».



وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن من تعلم الأدوات اللغوية يفرق بين «أُمِرْتٌ» و«أُمِرْنَا» و«أُمِرْتُمْ»، والحديث يذكر «أُمِرْتٌ»؛ فالفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بالوحي الذي اعتزلهم وأمر الصحابة بالسفر إلى الحبشة فتركوا أموالهم وديارهم، وهاجر إلى المدينة هو وأصحابه، فإذا بالمشركين يأتونه بدرًا في المدينة وأُحُدًا في المدينة والخندق في المدينة، ويهيجون عليه الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويريدون استئصال المسلمين والقضاء عليهم وإبادتهم جماعيًّا.



وتابع: فأمرنا أن نقاتِل مِن يقتلنا، وأن نصد العدوان، وأن نرفع الطغيان، وألَّا نعتدي، وقد كان، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعددية في المدينة وكتب الصحيفة، وفي فتح مكة عَفَى وصَفَح ولم يُكْرِه أَحَدًا على الإسلام، فدخلوا في دين الله أفواجًا، فهو يقول: أُمرت أن أُدافع عن نفسي حتى أُبلغ رسالة ربي، والناسُ في الحديث هم "مشركو العرب"، إلَّا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بأهل الكتاب خيرًا، وألحق بهم المجوس؛ فقال: «سُنُّوا بِهَمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ».



وأكد أن الإسلام دين رحمة، لكنه لا يقبل الضيم، ولذلك أباح القتال فى سبيل الله بشرط أن يكون فى سبيل الله، ونهانا مع ذلك عن الاستمرار فى القتال من غير سبب، ونهانا عن العدوان وعن الطغيان، بل جعل ذلك كله من أجل أن نصد العدو، «وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»، واضح من الآيات ومن دستور القتال فى القرآن أنه من أجل صد العدوان ورفع الطغيان، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى ألا نعتدى.









