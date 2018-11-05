العامة للاستعلامات تصدر النشرة الإعلامية الثامنة عن منتدى الشباب



وقال السيسي إن أى محاولة لمنع التواصل الاجتماعي لن تنجح، مطالبًا بالتعامل مع هذا الواقع ودفع الشباب للاستخدام الصحيح لمواقع التواصل الاجتماعي، وأن تتحول إلى أداة بناء وليس للهدم.



أكد الرئيس السيسي - خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي: تنقذ أم تستعبد مستخدميها" في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ - أن الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تتأثر بها كثيرًا على نقيض شعوب المنطقة بسبب قلة الوعي، مضيفًا أن الاستخدام غير المتوازن لمواقع التواصل الاجتماعي له تأثيرات سلبية على أمن واستقرار دول المنطقة، بسبب استخدام الشائعات بشكل كبير، مطالبًا باستخدام مواقع التواصل بشكل إيجابي.



أورد موقع "العرب اليوم" الذى يبث من لبنان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه 4 رسائل خلال مشاركته بجلسة"مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، التي تقام في اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ. وتضمنت رسائل الرئيس السيسي:



تشكيل لجنة أو مجموعة بحثية لبحث تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأدواتها، ووضع استراتيجية قادرة علي تعظيم الاستفادة من هذه المواقع.

الدول المتقدمة قادرة على استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة على عكس الدول الأقل تقدمًا.



بدون التكنولوجيا المتطورة، لما استطعنا إقامة هذا الحدث والتواصل مع أكثر من ١٦٠ ألف شخص حول العالم.



يجب علينا أن نطور ونبني الشخصية التي تستطيع مواكبة التطور بشكل آمن وصحيح، وتستطيع استخدامها في البناء والتنمية.



وأوضح الرئيس السيسى أنه "يجب على الإنسان الشرقي أن يحترم قوانين الدول التي نذهب إليها بشكل مطلق، وأنا ليس أدافع عنهم، لكن أتحدث عن قدر وعي وفهمي للأحداث".



كما أورد الموقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن قادة الدول الأوروبية يغلقون حدود دولهم من أجل حماية مسارها الذي قامت ببناءه منذ سنوات عديدة.



وأضاف السيسي- خلال حوار مفتوح مع عدد من الشباب بمنتدى شباب العام بشرم الشيخ- أن ثقافات الدول التي نريد الذهاب إليها تختلف تماما عن ثقافتنا، موضحا أن "ثقافة العالم الآخر صارم في العمل ولا مكان للمجاملات عندهم، لكن المجاملة في عالمنا نحن مبالغ فيه، ونريد أخذ كل شئ في مصر بدون أن ندفع".



حول صفقة القرن، أفاد الموقع أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى أكد أنه لا يمتلك معلومات عن مايُسمى بـ"صفقة القرن"، قائلًا "إنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل."



وقال الرئيس "أتحدث بصدق، معندناش معلومات، وصفقة القرن طرح يطرح في وسائل الإعلام، وقد يكون لاختبار ردود الأفعال أو خلافه، ولا يوجد مسؤول سيرد على سؤال بلا بيانات أو معلومات."



وتابع" اللي أعرفه دور ورأي مصر في القضية الفلسطينية، وهو أننا مع ما يرتضيه الفلسطينيين لأنفسهم وداعمين لهم، لكن لن نتحدث باسمهم ولن نفرض عليهم شيئًا، منقدرش نتكلم باسم الفلسطينيين أو بالنيابة عنهم أو نفرض عليهم حاجة, لكن سندعم ما يريدونه، وهذه إجابتي على صفقة القرن".



ونقل الموقع عن محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مصر قوله: أن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية أكثر إداراكًا للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لافتًا إلى أن تنظيم المنتدى لا يقل جودة عن مستوى المؤتمرات الدولية.



وأشار "عبد العزيز" إلى أنه سيتم ارسال توصيات المنتدى للاتحاد الأفريقي للعمل على تطبيقها، منوهًا أن الكثير من توصيات المنتدى تم تطبيقها بالفعل، وبعضها تحول لقوانين وتشريعات.



أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا اليوم إلى الدفع بالشباب واعطائه الفرصة الحقيقية لتولي الإدارة والمناصب والوظائف بعد تأهيله لتولي مثل هذه المهام، جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي خلال جلسة بعنوان "كيف نبني قادة المستقبل" في ثالث أيام منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ السياحية.



وأكد الرئيس السيسي حق الشباب الذي يمتلك مواهب وقدرات بأخذ فرصته في التعليم والتأهيل الجيد، لكي يتم الدفع به إلى المناصب حتى تستفيد الدولة منه، وأشار في هذا السياق إلى تجربة مصر من خلال (الأكاديمية الوطنية للتأهيل) باعتبارها "معبرا لانتقاء العناصر الشبابية القادرة على العطاء من خلال معايير ثابتة ومتجردة بقدر الإمكان".



كما لفت إلى التحرك باتجاه تطوير التعليم الأساسي والعالي، معتبرا أن "الفكرة ليست في المادة العلمية التي نعطيها للطالب، ولكن في بناء شخصيته ليستطيع أن يتعلم وينقل ما تعلمه لغيره ويقوم بدور مهم في المجتمع".



وأكد عدد من المشاركين في الجلسة أهمية دور الحكومات والمؤسسات لدعم قادة المستقبل وتحقيق حلم الشباب في تحقيق الذات، والتقدم في مناحي الحياة المختلفة، والحصول على دورات تدريبية مناسبة تؤهلهم لتولي المناصب القيادية مستقبلًا.



وتطرق بعض المشاركين إلى دور المجتمع المدني في دعم الشباب وتطوير مهاراته وقدراته، مشددين على أھمية تطوير مناھج التعليم في الدول النامية "ليتحول من مجرد الحفظ والتلقين إلى مناهج تعلم التفكير الحر والإبداع والابتكار والقدرة على التحليل النقدي".



وأشار هؤلاء إلى أھمية منتدى شباب العالم كمحفل يعبر من خلاله الشباب عن أفكارهم ويتبادلون الخبرات والمعارف، مضيفين أن "تكنولوجيا الواقع الافتراضي" سيكون لها دور كبير في اتاحة التعليم في مناطق نائية بما يتيح نشر التعليم في الدول النامية.



وفى سياق آخر، ذكرت "كونا" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال أن مشكلات المنطقة العربية والإسلامية "مركبة ومعقدة" وتحتاج إلى جهود كبيرة لإيجاد حلول لها، وأضاف الرئيس السيسي في جلسة حوار في منتدى (شباب العالم 2018) المقام بمنتجع شرم الشيخ "لدينا فرصة من خلال علاقتنا مع السعودية وأشقائنا في الخليج أن يكون لنا تأثير".



وحول القضية الفلسطينية والفرقة بين طرفي المصالحة، أكد الرئيس السيسي حرص بلاده وتحركها المستمر لتهدئة الأوضاع والحد من النزاع المسلح، وتهدئة الأوضاع في فلسطين مؤكدًا أن فتح (معبر رفح) منذ شهر رمضان الماضي حتى الآن جاء لتخفيف ما يمكن من آثار الظروف الصعبة التي يعيش بها الناس في قطاع غزة.



وأكد السيسي سعي بلاده للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس "لتشكيل قناعة بأن هذا الأمر حتمي لتواجد سلطة واحدة وقيادة واحدة للفلسطينيين في القطاع والضفة، وأن كان هناك تفاوض فيكون لسلطة واحدة".



وأكد موقف بلاده الثابت من القضية بـ "اقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل مع الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين جنبًا إلى جنب" كما أكد أن مصر "لن تتفاوض أو تقبل بشئ إلا بما يقبله الأشقاء في فلسطين".



وردا على سؤال عن وجهة نظره بشأن إغلاق بعض قادة دول العالم أبواب بلادهم في وجه المهاجرين، أوضح السيسي أن من حق كل دولة أن تحافظ على شعبها ومصالحها واحترام حقوق الإنسان في إطار الحفاظ على مصالحها الوطنی.



أورد موقع "المغرب اليوم" تقريرا بعنوان "منتدى شباب العالم يلقى الضوء على نماذج شبابية ناجحة"؛ جاء فيه أن المنتدى العالمى للشباب سلط الضوء على عدد من النماذج الشبابية الناجحة، وأبرزهم مبعوث الأمم المتحدة للشباب "وجياثما ويكراماناياكا"، و"محمد خيرت" المصرى الذى يعيش بأستراليا منذ 5 سنوات، والحاصل على جائزة فوربس كأفضل 30 شخصا تحت السن.



وقال الموقع إن مبعوث الامم المتحدة للشباب "وجياثما ويكراماناياكا" عبرت عن سعادتها بالمشاركة فى المنتدى، مؤكدة أهمية مشاركة الشباب وفرصهم العظيمة فى المساهمة فى نمو المجتمعات؛ كما أكدت على أهمية ودور الشباب كجزء من الحل وكشركاء ومبدعين وليس مثيرى للمشاكل، وأنهم قادة اليوم وليس الغد، قائلة "علينا أن نتذكر أن الشباب هم مجموعة لديهم واقع مختلف".



ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية أن الرئيس "البشير" يلبي غدًا الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 دعوة من الرئيس "السيسى" لزيارة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى الشباب العالمي على رأس وفد رفيع ويعقد جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس السيسي .



** الإعلام الإسرائيلى:

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أن موقف بلاده هو إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل، جنبا إلى جنب مع احترام أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على سلامتهم.



ورأى الرئيس المصري ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن القاهرة لن تقبل بأي شئ لا يقبل به الفلسطينيون.



وأضاف في كلمة ألقاها في منتدى الشباب الدولي في شرم الشيخ الليلة الماضية، أن بلاده حريصة على تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وأنها تتحرك من إجل عدم حدوث نزاع مسلح بشكل أو آخر لا هناك ولا في الضفة الغربية.







أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات النشرة الثامنة عن تناول الإعلام الدولي لمنتدى شباب العالم، حيث واصل الإعلام الدولى تغطيته لفعاليات منتدى شباب العالم الذى انطلق يوم السبت الماضى، ويستمر حتى السادس من نوفمبر الجاري، وذلك على النحو التالى:** الإعلام العربي:نشر موقع "العين الإخباري" الإماراتي تقريرًا ركز فيه على انتقاد الرئيس السيسي للتأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، وقال إن "وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة بسبب قلة الوعي".