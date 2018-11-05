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رياضة

كواليس إيقاف أزارو وحرمانه من نهائى أفريقيا أمام الترجي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة شديدة بعد قرار إيقاف وليد أزارو مباراتين، وغيابه عن موقعة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وقام الإتحاد الإفريقي "الكاف" بعد الفاكس الرسمى من الاتحاد التونسى، بفحص الموضوع ليتبين بعدها أن اللاعب قام بتمزيق التيشيرت ، وهو سلوك غير رياضي تحاسب عليه لجنة الانضباط

قررت لجنة الانضباط بالكاف استدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي لجلسة استماع بسبب تصريحاته التي جرت بعد مباراة الترجى يوم الجمعة الماضى.
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