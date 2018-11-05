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فن

أحمد عز يقع في خطأ فني خلال تصوير أحداث فيلم الممر.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الفنان أحمد عز عدة صور له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها يرتدي زي الصاعقة المصرية، خلال تصويره مشاهد فيلم "الممر"، ويكثف من تصوير مشاهد الفيلم الخارجية خلال تلك الفترة.

وظهر أحمد عز في الصورة يحمل سلاح بندقية من طراز (PA Md.65)، وهو سلاح حديث الصنع عن فترة الستينات التي تتناولها أحداث الفيلم، ولم يتم تصديره إلى الجيش المصري خلال تلك الفترة، وهو ما يعد خطأ راكور لعدم ملائمة هذا السلاح إلى الزمن الواقع فيه الفيلم.

ويتناول الفيلم بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي.

الفيلم بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد العوضى، أحمد صلاح حسنى، وإخراج شريف عرفة.
أحمد عز يقع في خطأ فني خلال تصوير أحداث فيلم الممر.. صور
أحمد عز يقع في خطأ فني خلال تصوير أحداث فيلم الممر.. صور
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