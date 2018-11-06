دونجا: عاشور والسولية وثنائي الزمالك الأقرب لخلافتي

أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الملاعب المصرية تضم عددا من اللاعبين المميزين، القادرين على خلافته في خط الوسط.



وقال "دونجا" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن حسام عاشور وعمرو السولية وزيزو وطارق حامد، لاعبين مميزين، وأصحاب خبرات كبيرة.



واستطرد: "كنت ألعب في جيل مميز جدًا ويساعدني بشكل كبير في التطور داخل ارض الملعب.