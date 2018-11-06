ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

دونجا: عاشور والسولية وثنائي الزمالك الأقرب لخلافتي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الملاعب المصرية تضم عددا من اللاعبين المميزين، القادرين على خلافته في خط الوسط.

وقال "دونجا" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد، إن حسام عاشور وعمرو السولية وزيزو وطارق حامد، لاعبين مميزين، وأصحاب خبرات كبيرة.

واستطرد: "كنت ألعب في جيل مميز جدًا ويساعدني بشكل كبير في التطور داخل ارض الملعب.
loading...

ترشيحاتنا

7 معلومات عن روني الطرابلسي الوزير اليهودي في الحكومة التونسية الجديدة

هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة مثيرة.. صور

شاهد .. زوجات لاعبي الزمالك في بتروسبورت لمؤازرة الفريق أمام الحرس

ميرور تفجر مفاجأة صادمة عن تمثال محمد صلاح فى منتدى شرم الشيخ

نص عقوبات CAF المغلظة ضد وليد أزارو والأهلي قبل نهائي إفريقيا أمام الترجي

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

تأجيل حسم الإجراءات الأمنية لمباراة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي

فى الملعب وش السعد.. الثنائي محسن على موعد تاريخى مع الأهلي فى رادس

الاتحاد التونسي يكشف الفائدة من إيقاف وليد أزارو قبل لقاء الأهلى والترجى

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

صدمة في الأهلي بسبب غياب أزارو عن لقاء الترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تتناول العشاء فى القنصلية الفرنسية .. صور

قرينة الرئيس: أجريت حديثا ثريا مع مجموعة راقية من الشباب المصري الواعد

إذا كان شعارنا الكنز في الرحلة فعبد الوهاب هو الكنز والرحلة.. لماذا اعتذر السيسي لوالدة عبد الوهاب يسري؟

مع عنان سترى نفسك لحظة ولادتك.. طالبة بالإسكندرية توثق الثواني الأولى بعد الولادة.. صور

عمر خيرت يتألق في مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

رامي عياش: سأشارك في مسلسل جديد خلال 2019
سليم الأنصاري يعترف: بخاف من الظلمة وهذه أكثر المواقف المرعبة في حياتي
مميش: افتتاح مركز لتدريب العمالة بالعين السخنة الشهر المقبل.. فيديو
أمير كرارة: عفريت ضربني في الشارع بـ شاكوش ..فيديو
مهاب مميش: الإرادة تعتبر 75% من النجاح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟