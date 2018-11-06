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مرأة

طريقة قلي الباذنجان دون أن يمتص الزيت مع هالة فهمي.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:42 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تشكو ربات البيوت دائما، من امتصاص الباذنجان لكميات كبيرة من زيت القلي؛ الأمر الذي يفسد طعمه أحيانا ويسبب "حموضة" لمن يتناوله.

الشيف هالة فهمي، وعبر برنامج "سفرة وطبلية" على فضائية "صدى البلد"، قامت بتحضير الباذنجان المقلي دون أن يمتص كمية كبيرة من الزيت، حيث كانت الطريقة كالتالي:

*المقادير

باذنجان رومي

فلفل رومي

بطاطس

كوب دقيق

ملح و زيت

*طريقة التحضير

-قومي بتقشير الباذنجان

-اقطعي الباذنجان الرومي على شكل دوائر عريضة

-يغسل الباذنجان ويجفف جيدا من الماء

-رشيه بالملح من الوجهين واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يتخلص من الماء بداخله بفعل الملح ثم اشطفيه من الملح.

-اخلطي بعض الطحين مع قطع الباذنجان قبل القلي وستلاحظين انه لن يتشرب بالزيت ابدا.
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