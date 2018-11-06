طريقة عمل مش بالخلطة مع هالة فهمي.. فيديو

"الجبنة القديمة" أو الـ"مِشّ" من ألذ أنواع الأجبان التي يعشقها عدد كبير من المصريين، حيث تعد من الوجبات المفضلة على الفطور.



الشيف هالة فهمي قدمت- عبر برنامج «سفرة وطبلية»على فضائية "صدى البلد"، طريقة تحضير طبق مش بخلطة مميزة، كالتالي:



*المقادير



مَش



3 ثمرات طماطم يتم تقطيعها مكعبات



جزر مبشور



خيار مبشور



طحينة



زيت



*طريقة التحضير



-ضعي المش مع الزيت في وعاء عميق



-اضيفي الطحينة وقومي بالتقليب جيدا



-ضعي الجزر والخيار المبشور والطماطم المكعبات الى المش ويقدم.