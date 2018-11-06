تغيير عنوان البيت الأبيض لـ قيد عائلي

قبل ساعات قليلة من انطلاق تصويره تم تغيير عنوان مسلسل "البيت الأبيض" إلى "قيد عائلي" وهو التعاون الثاني بين السيناريست محمد رجاء وشركة "فنون مصر" بعد مسلسل "الطوفان" والتعاون الثاني بين نفس الشركة والمخرج تامر حمزة بعد الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي".



المفارقة أن آخر أعمال السيناريست محمد رجاء كان مسلسل "بالحجم العائلي" للنجم يحيى الفخراني وهو ما يتشابه مع عنوان مسلسله الجديد، وبسؤاله عن سبب تغيير عنوان المسلسل وعن هذه المفارقة أكد أن اسم البيت الأبيض منذ البداية كان مؤقتا، ومع كتابة الحلقات فرض الاسم الجديد نفسه حيث أنه ملائما أكثر للموضوع والأحداث.



أما بالنسبة لتكرار كلمة "عائلي" في عمليين متتاليين فهو شئ غير مقصود وكل عمل يفرض عنوانه الخاص إلا أنه يستبشر بالعنوان الجديد متمنيا ان يحقق "قيد عائلي" ما حققه مسلسله مع النجم يحيى الفخراني من نجاح على المستوى الجماهيري والنقدي، وأن ينجح في تقديم عمل آخر له موضوع يهم الأسرة ويلمس مشاعر الناس.



مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة، وبطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وصلاح عبد الله وبوسي ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز وسيمون ومحمد عز وميريهان حسين ومحمد محمود عبد العزيز ونضال الشافعي ومنة فضالي ورامي وحيد.