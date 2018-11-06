تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الثلاثاء.



وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 9.5 جنيه للكيلو، البطاطس 7 جنيهات، البصل 5 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، الباذنجان 3.5 جنيه، الكوسة 5.5 جنيهات، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 15 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل الرمان 8 جنيهات للكيلو، الكانتلوب 5 جنيهات، الجوافة 6 جنيهات، والكمثرى 18 جنيهات.

