باريس سان جيرمان يبحث عن التأهل أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفًا على نظيره نابولي الإيطالي، اليوم، الثلاثاء، الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة نارية على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى الفريق الباريسي لتحقيق الفوز على نابولي وخطف النقاط الثلاث، لضمان التأهل إلى دور الـ16، بعدما تلقى هزيمة أمام ليفربول بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز على النجم الأحمر في الجولة الثانية، وتعادل مع نابولي 2-2 في مباراة الذهاب بالجولة الماضية.



بينما يسعى نابولي لتحقيق الفوز أيضًا، للسيطرة على صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل أمام النجم الأحمر في الجولة الأولى 0-0، وفاز على ليفربول بنتيجة 1-0 في الجولة الثانية وتعادل مع بي إس جي 2-2 الجولة الأخيرة.



وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن تعيين الحكم الهولندي بيورن كيبرز، لإدارة المباراة بين بي إس جي ونابولي.



وأسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جيرمان ونابولي في المجموعة الثالثة بجانب كل من ليفربول الإنجليزي، والنجم الأحمر الصربي.



ويتصدر ليفربول المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل نابولي 5 نقاط، فيما يحتل سان جيرمان المركز الثالث بـ4 نقاط، ويحتل النجم الأحمر المركز الأخير بنقطة واحدة.

