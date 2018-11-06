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ثقافة

كيفية التعامل مع الطفل المعاق بثقافة أسيوط

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:23 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسيوط، حيث عقد قصر ثقافة أسيوط بالتعاون مع معهد حسين رشدى للفتيات الأزهري بأسيوط ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية التعامل مع الطفل المعاق" والذي استعرض فيها الدكتور أحمد المنشاوي بعض أعراض التوحد عند الأطفال وكيفية اكتشاف التوحد فى وقت مبكر، وما هى إيجابيات وسلبيات التعامل مع الطفل المتوحد.

كما نظم قصر ثقافة ساحل سليم ندوة تثقيفية بعنوان "آفاق المسح" حاضرها سليمان الجامعى الذى تناول الحديث حول إبداعات المسرح في الزمن الجميل، واستعرض المسرح الشعرى والتغيرات الحركية، بالإضافة إلى لقاء أدبي لشعراء النادي مع مجلس الإدارة الجديد، أعقبها تدريب إلقاء مشاهد بالفصحي استعدادًا لمسابقة ابدأ حلمك بقصر ثقافه ساحل سليم.

وفى سياق آخر، استضاف قصر ثقافة ديروط أطفال روضة التحرير وحضانة أم المؤمنين، وتفقد الأطفال مكتبة الطفل، وقاعة الهوايات والألعاب وقاعة الكمبيوتر ومسرح الأطفال، أعقبها عرض اسكتش مسرحى بمسرح العرائس، إلى جانب استضاف بيت ثقافة القوصية طالبات معهد فتيات القوصية الأزهري، للتعرف على أنشطة القصر، وزيارة المكتبة وعمل قراءات حرة، كما قدم بيت ثقافة دير الجنادلة عروض أفلام كرتون للأطفال.
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