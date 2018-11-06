20 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة بلزن بدوري أبطال أوروبا

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني المؤقت، لريال مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه والتي ضمت 20 لاعبًا، استعدادًا لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، غدًا، الأربعاء، الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سترونكوفي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت القائمة غياب كل من: لوكا زيدان، مارسيلو دا سيلفا، داني كارفخال، رفائيل فاران، خيسوس فاييخو - ماريانو دياز.



وجاءت قامة الملكي على النحو التالي:



حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - كاسيا



خط الدفاع: راموس - ناتشو - أودرزيولا - ريجيليون - خافي سانشيز



خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - يورنتي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوس



خط الهجوم: بنزيما - بيل - فاسكيز - فينسيوس جونيور