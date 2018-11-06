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أخبار البلد

افتتاح أعمال جلسة الجمعية العامة الـ51 للأكو بالقاهرة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
افتتح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قبل قليل الجلسة الافتتاحية الأولى للجمعية العامة الـ51 للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO المقام اليوم بالقاهرة.


يحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولي للجمعية العامة الـ 51 للاتحاد العربي للنقل الجوي AACO، الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري وعبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو والرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد، وشركات الطيران الشريكة للاتحاد وشركاء الاتحاد في الصناعة، إضافة إلى ممثلي المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والمنظمة العربية للطيران المدني (أكاك) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا)، والمفوضية الأوروبية، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) وعدد من الاتحادات الإقليمية لشركات الطيران والصحافة المتخصصة في صناعة الطيران من حول العالم.

من المقرر أن تناقش الجلسات العمل اليوم العديد من الموضوعات من بينها تقرير الأمين العام للاتحاد عن حال الصناعة، الالتزام بقوانين المنافسة ومنع الاحتكار والمصادقة على جدول الأعمال، الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية، كذلك المواضيع المشتركة بين الاتحاد والمنظمة وأيضا الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات الأعضاء بالاتحاد.
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