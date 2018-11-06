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تعليم

جامعة عين شمس تشارك في شهر التوعية بسرطان الثدي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية التجارة بجامعة عين شمس، بالتنسيق مع مؤسسة بهية، ندوة "صحتك ثروتك"، للتوعية بمرض سرطان الثدي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح الإثنين الموافق 12 من نوفمبر المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى للجامعة بجوار كلية الصيدلة، في إطار شهر التوعية بمرض سرطان الثدي الذي دشنته منظمة الصحة العالمية.

قام الندوة تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. خالد قدري عميد كلية التجارة، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وسهيل محمود حمزة، أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

و أوضحت د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق الندوة، أن الندوة تهدف إلى التعريف بمرض سرطان الثدي و التوعية بأهمية الكشف المبكر عن المرض و أعراضه و طرق الوقاية منه ، كما تستهدف الجمهور العام وليس السيدات فقط.

و أشار سمير عبد الناصر، إلى أن الندوة يحاضر بها أحد الأطباء الجراحين المتخصصين في مثل هذا المرض، كما ستشمل الندوة جزء تعريفي بمؤسسة بهية و الخدمات العلاجية و الطبية التي تقدمها المؤسسة.
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