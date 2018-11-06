محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة النجم الأحمر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري ابطال أوروبا.



ومن المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمي: اليسون



خط الدفاع: روبيرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان دايك- أليسكاندر أرنولد.



خط الوسط: فابينيو – فينالدوم – جيمس ميلنر.



خط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – فيرمينيو.

