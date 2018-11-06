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محافظات

محافظ الإسكندرية: إطلاق مهرجان رياضي بشعار إجري لصحتك.. الجمعة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:59 م
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية عن إطلاق مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات تحت شعار " إجري لصحتك" وذلك يوم الجمعة القادم في تمام الساعة السابعة صباحا، وينطلق من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

ودعى المحافظ جميع الشباب السكندري وكافة الفئات العمرية المختلفة للمشاركة في المهرجان الرياضي، مشيرا أن المهرجان يؤكد أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.

ولفت قنصوة أنه خلال المهرجان سيتم تواجد عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "١٠٠ مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، موجها المشاركين بضرورة إحضار الرقم القومي لهم لإجراء الفحوصات.

كما كشف أيضا عن وجود العديد من الهدايا والشهادات للمشاركين في المهرجان تشجيعا لهم.
محافظ الإسكندرية: إطلاق مهرجان رياضي بشعار إجري لصحتك.. الجمعة
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