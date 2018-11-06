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أخبار العالم

12 مليون دولار مكافأة مقابل معلومات عن قادة حزب العمال الكردستاني

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:00 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قالت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها عرضت مكافآت مالية ضخمة للإدلاء بمعلومات تؤدي إلى كشف هوية أو مكان ثلاثة من كبار أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور.

وصدر الإعلان عن السفارة الأمريكية في أنقرة بعد زيارة قام بها ماثيو بالمر نائب وزير الخارجية الأمريكي. وذكر الإعلان أن واشنطن أجازت مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن مراد قريلان وأربعة ملايين دولار بشأن جميل بايك وثلاثة ملايين بشأن دوران كالكان.

وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
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