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رياضة

CAF يرد الاعتبار لـ مهدى عبيد حكم مباراة الأزمة بين الأهلى والترجى

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:41 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
نفى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الجزائرى مهدى عبيد الذى أدار مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجى التى أقيمت بينهما بملعب برج العرب مساء الجمعة الماضى.

وقال مصدر داخل الكاف إن لا صحة على الإطلاق لإيقاف الحكم الجزائرى، مشيرا إلى أن كل ما يثار هو أمر غير صحيح، مؤكدا أن مهدى عبيد واحد من الحكام الجيدين داخل أركان القارة الإفريقية رغم الانتقادات التى طالته طوال الفترة الماضية.

وعن حرمان الحكم الجزائرى من التواجد فى كأس العالم للأندية، أضاف المصدر أن مهدى عبيد موجود فى كأس العالم للأندية المقبلة ولا يوجد أى استبعاد تم كما يردد البعض.
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