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9 توصيات للرئيس السيسى فى ختام منتدى شباب العالم .. أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.. إطلاق حملة دعائية لتوعية العالم بقضية الأمن المائي.. ودعم ضحايا الإرهاب ماديا ومعنويا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
كريم عاطف
  •  أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019
  •  شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي 
  •  تشكيل فريق عمل من شباب العالم لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم
  •  إطلاق حملة دعائية لتوعية العالم بقضية الأمن المائي

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية 2018 بمدينة شرم الشيخ الذي استمر ثلاثة أيام ناقش من خلاله عدد من القضايا الهامة لدى شباب العالم, كما أعلن خلال الجلسة الختامية للمنتدى عددا من التوصيات أهمها أن مدينة أسوان ستكون عاصمة للشباب وشرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي وتبني الدولة المصرية مبدأ الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب حق أساسي للإنسان.

وجاءت توصيات السيسي, أولا مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019؛ على أن يتم خلال هذا العام ملتقي الشباب العربي والإفريقي بها لبحث أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب, ثانيا إعلان مدينة شرم الشيخ للتكامل العربي الافريقي الناتج عن محاكاة القمة العربية الإفريقية واعتماده كوثيقة رسمية لدى جامعة الدول مفوضية الاتحاد الإفريقى.

سيتم تشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم, وتكليف الأكاديمية الوطنية المصرية؛ لتدريب الشباب العربي والأفريقي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الافريقي على القيادة.

كما أنه سيتم تشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في المنتدى لتقدم دراسة الإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة منها, وإطلاق حملة دعائية على كافة المستويات لتوعية العالم بقضية الأمن المائي, وإنشاء مبادرة دورية تضم 10 آلاف شاب أفريقي في تطوير الألعاب.

وتبني الدولة المصرية لإقرار مبدأ أن الحفاظ على الحياة ومكافحة الإرهاب حق أساسي للإنسان, وتشكيل لجنة لادارة النصب التذكاري « إحياء الإنسانية » يشارك فيها النحاتون المشاركون في إنشائه.

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم، السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث ناقش المنتدى العديد من القضايا الدولية برؤية شبابية، وشارك في فعاليات المنتدى، نحو 5 آلاف شاب، مثلوا نحو 145 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.
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