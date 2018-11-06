مخاطر تهدد بفشل عقوبات أمريكا على إيران وانقلاب السحر على الساحر

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقالا بعنوان "لماذا ستأتي استراتيجية ترامب مع إيران بنتائج عكسية؟".



وتضمن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الاثنين دخول الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران حيز التنفيذ، والتي سبقها مشهد سينمائي تمثل في تغريدته التي استبقت تطبيق العقوبات "العقوبات قادمة" على طريقة مسلسل "صراع العروش".



وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين أن العقوبات الأمريكية تطبق على أجزاء حيوية من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والشحن، واستهدفت أكثر من 700 من الأفراد والبنوك والطائرات والسفن البحرية الأمريكية ، كل ذلك بهدف واضح يتمثل في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في نهاية المطاف. كما أن الشركات الأجنبية والحكومات التي تسعى إلى التحايل على هذه التدابير تخاطر بمعاقبة نفسها.



وأضاف أنه بالنسبة لإدارة ترامب، التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاقية النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام ، هي بداية لحملة أخرى من "أقصى قدر من الضغط" على ما تعتبره نظامًا مارقًا. حيث يعتقد الصقور في البيت الأبيض وحكومة ترامب أن العقوبات ستغير سلوك إيران في المنطقة. لقد شرعوا في هذه الدورة بدعم متحمّس من إسرائيل والخليج، وكلهم يريدون رؤية إيران مجبرة على تقليص الدعم لوكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وقال بومبيو "النظام الايراني أمامه خيار .. يمكنه إما أن يتحول بزاوية 180 درجة عن مساره الخارج على القانون ويتصرف كدولة عادية أو يمكن أن يرى انهيار اقتصاده".



ويقول معارضو ترامب إن استراتيجية الإدارة ستعاقب الإيرانيين العاديين بينما لا يفعلون شيئًا لإقناع حكامهم. ففي الأشهر التي تلت انسحاب البيت الأبيض من الاتفاقية النووية، أصبح الاقتصاد الإيراني في حالة ركود، كما أن عملته انهارت وانسحبت الشركات الكبرى متعددة الجنسيات من البلاد أو سحبت على نطاق واسع أعمالها خوفا من فرض عقوبات أمريكية عليها.



وحللت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 4 عقود من البيانات حول الأداء الاقتصادي لإيران ووجدت أن هناك علاقة طفيفة بين سياسات الأمن القومي والضيق الاقتصادي، وفي حين تأمل إدارة ترامب أن تجبر العقوبات إيران على كبح أنشطتها الإقليمية، لكن البيانات تظهر أن النتيجة غير مؤكدة لأن التغيرات في ثروة إيران لم يكن لها تأثير يذكر على اتجاه أو قدرات سياستها الإقليمية .



ولفت آرون ديفيد ميلر، وهو دبلوماسي أمريكي سابق إلى أن سياسة العقوبات ليست سياسة قوية، وأن هناك فارقا شاسعا بين حماس الإدارة لمعاقبة إيران في حين تحتوي كوريا الشمالية، وهي قوة نووية استبدادية وتشكل تهديدا حقيقيا.



وأكد جيفري فيلتمان، المسؤول البارز في وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الشرق الأوسط خلال إدارة أوباما، أن إيران تكتسب أرضية في المنطقة، والعقوبات لن تثبت عكس ذلك، خاصة أن الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي احتشدوا لرفض الإجراءات الأمريكية مضيفا أن العقوبات تساعد الإيرانيين المتشددين أكثر من أي شخص آخر، فالنظام الإيراني معزول بشكل جيد عن الاضطرابات الاقتصادية، وأن الحرس الثوري الذي يدير الكثير من الأنشطة الخبيثة في العراق وسوريا، لن يسمح بتغيير الموقف بسبب العقوبات. بل قد يزداد جرأة.



ونوه دينيس روس وهو دبلوماسي أمريكي سابق خدم مع ثلاث إدارات، أن إدارة أوباما كان لديها تحالف دولي أوسع نطاقًا بكثير عندما قامت بضغط اقتصادي على الإيرانيين قبل نصف عقد، والآن يبحث الاتحاد الأوروبي سبل حماية الأعمال التجارية الأوروبية مع إيران والولايات المتحدة تصدر بالفعل إعفاءات إلى 8 بلدان ، بما في ذلك الصين والهند ، لمواصلة استيراد النفط الإيراني فضلا عن تمتع الإيرانيين بمهارات عالية في العثور على طرق للتهرب من نظام العقوبات. ولن تكون الدول الأخرى حريصة على منع إيران من خرق العقوبات الأمريكية.



وأضاف المقال أنه في هذه الأثناء، سيواجه الإيرانيون العاديون الحصيلة اليومية للعقوبات وهى نقص الأدوية، ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، التدهور المستمر في الظروف المعيشية.