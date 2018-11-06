رئيس الجالية السودانية يثمن اختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي

قال عادل النور رئيس الجالية السودانية بأسوان، إن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بجعل أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، نابع من اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالجنوب الإفريقى وتوجيه الاهتمام الثقافى والاقتصادى والسياسى والفكرى وغير ذلك بالأشقاء في القارة السمراء.



وأشار فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أسوان ليست فقط بوابة مصر الجنوبية، ولكنها مركزًا محوريًا هامًا بالنسبة لمصر فى رؤيتها نحو قارة أفريقيا، مضيفا بأن توجه الحكومة المصرية نحو أسوان خلال الفترة الأخيرة يؤكد على دلائل التنمية المتوقعة بعد إطلاق الرئيس السيسى على أسوان وصف عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية، وعاصمة الشباب الإفريقى، وكلها مؤشرات تؤكد أن أسوان تأخذ وضعها الطبيعى ومن الممكن أن تكون فى السنوات القادمة مركزا تجاريا واقتصاديا وسياحيا دوليا.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال توصيات الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ عن أن مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب أفريقيا.