مجدي عبد الغني: الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة عبر الـ فيفا

أكد مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ بسبب مستحقات بعض اللاعبين القدامى، مثل ألكسيس موندومو، وأجوجو، بجانب نادي ماريتمو البرتغالي.





وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط عن كل أزمة في الاستئنافات الثلاثة، ليصبح الإجمالي 18 نقطة.



