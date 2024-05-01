الخارجية الأمريكية: حماس العقبة الوحيدة أمام وقف إطلاق النار في غزة لهذا السبب|فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن هناك جهودًا كبيرة مبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من مصر والولايات المتحدة والأردن، ولكن العقبة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي حركة حماس.

وأضاف وربيرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن حركة حماس حتى الآن لن تقبل المقترح الذي يقضي إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي عملية تجرى في رفح الفلسطينية، ستؤدي إلى حدوث خسائر بشرية كبيرة، وقد تضر بالعلاقة بين القاهرة وتل أبيب، ولهذا فإن الولايات المتحدة تقف ضد أي عملية عسكرية في رفح، لا تأخذ في الاعتبار حماية المدنيين.