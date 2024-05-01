خبير أمن معلومات يكشف مخاطر «الإنترنت المظلم»: قائم على الاتصال مجهول الهوية|فيديو

قال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إنه لابد من الرقابة على الأطفال أثناء وجودهم على الإنترنت، مؤكداً أنه يجب أن يكون لدى الأسرة وعي بما يتصفحونه.

مواقع الإنترنت المظلم محجوبة في مصر



وأضاف وليد حجاج خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن الإنترنت المظلم أشبه بجبل ثلج لا يظهر منه إلا 5% على السطح، و الباقي خفي، لافتاً إلى أن الإنترنت المظلم يحتاج إلى متصفحات من نوع خاص ومختلف عن مواقع الإنترنت العادي.

وأشار خبير أمن المعلومات إلى، أن مواقع الإنترنت المظلم محجوبة في مصر ، ولا يوجد به محركات بحث، مضيفاً أن الإنترنت المظلم قائم على الاتصال مجهول الهوية، و لا يمكن لأحد تتبع الطرف الآخر.